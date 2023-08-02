今年上半年3C商品對比前兩年疫情期間的高基期，不論是品牌或通路都出現銷售疲軟以及庫存去化的挑戰。自7月份開始，3C消費市場卻開始有了新的變化，露天市集7月份交易數據顯示，相機及手機類商品已開始走出低點，呈現2位數以上成長，其他3C品類也開始有止跌回升的狀態，3C市場消費動能開始復甦，下半年成長可期。「露天3C聯盟」成立後期許和店家們一起努力，衝刺9月開學季與年度大檔雙11。

「露天3C聯盟」的核心300店家組成，每季會針對單店的「服務力」、「銷售力」，以及網友熱搜趨勢與品類銷售季節輪動進行更新。同時，進入聯盟店家，平台設立了專屬「聯盟任意門」功能，讓消費者能有清楚的識別，購買商品時享有優質的保障。也可以透過「聯盟任意門」，直接進入3C聯盟首頁，瀏覽更多聯盟店家。

「露天3C聯盟」涵蓋五大3C商品類別「手機通訊、電腦電子、相機攝影、家電影音、電玩遊戲」。聯盟初次選入店有53%％網路專賣店，另外47％為實體店家，包含官方品牌授權店、網路3C專賣店以及電玩遊戲專門店。

露天3C聯盟是露天與商店街服務整合的一環，去年開始推動「一起來趕集！」以及現在推出的「露天3C聯盟」，都是平台集合營銷模式，「商圈」與「市集」是露天與商店街未來發展的方向。平台建立衡量指標，將優良店家聚集，共同行銷、流量共享、參與店家統一服務承諾標準，籌組聯盟提供專屬品類的顧問諮詢服務、與市場銷售數據解讀，助店家提高營運成長。