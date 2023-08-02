小朋友們在各項遊樂設施開心玩樂。（王揚傑攝）

小朋友們在各項遊樂設施開心玩樂。（王揚傑攝）

小朋友們在各項遊樂設施開心玩樂。（王揚傑攝）

板橋遠東百貨追風奇幻島樂園響應新北市好日子愛心大平台，捐贈100張門票給新北市社會局，贊助寄養家庭與小衛星單位，今（2）日寄養爸媽帶著30多位小朋友到奇幻島樂園盡情玩樂，小朋友們周遊在跳跳床、滑坡道、沙坑、球池等遊樂設施之間，玩得開心盡興，歡笑聲此起彼落。

社會局副局長吳淑芳表示，感謝追風企業董事長宋雲飛的贊助，讓寄養兒童和小衛星課後照顧的孩子，在暑假期間父親節前夕，能夠到這座室內遊樂園玩。同時也感謝新北市家扶中心主任林夢萍，帶領許多寄養爸媽，對失去原生家庭照顧的孩子付出加倍的愛，讓他們都能健康快樂的成長。

宋雲飛表示，這次與遠百板橋中山店合作，希望運用新引進的室內樂園，免費提供小朋友體驗，也可以親子互動共玩，還準備有精美小禮物，祝孩子和寄養爸媽父親節快樂。

寄養爸爸楊健民和太太于建芳投入寄養家庭已5年，照顧過3個孩子已回原生家庭，目前身邊尚留有6歲的小語。楊健民說，小語從1歲就到家裡來，每天他下班回家，小語會跑來幫忙遞茶，還會幫他按摩，真的很體貼。

林夢萍表示，寄養爸媽平時帶孩子也非常辛苦，謝謝社會局媒合遠百和追風企業，讓孩子在暑假期間可以充分放電，相信孩子晚上一定很好睡，爸媽可以稍微喘息一下。希望有更多人能加入寄養家庭，為孩子們遮風避雨，當孩子的靠山。