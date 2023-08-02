停用10年、台中市二信游泳池」，終於在台中市長盧秀燕與運動局努力下，斥資2.5億元大升級，變身兼顧兒童、成人與長輩需求的「游泳館」。（馮惠宜攝）

歷經10年、102年因地震停用的「台中市二信游泳池」，終於在台中市長盧秀燕與運動局努力下，斥資2.5億元大升級，變身兼顧兒童、成人與長輩需求的「游泳館」；台中市政府今(2)日舉行開幕典禮。盧秀燕主持時表示，二信游泳池變身「游泳館」，堪稱與民間企業合作、成功帶動台中運動產業發展的新典範。

盧秀燕表示，這座游泳池非常大，設有最標準、最好玩的游泳運動設施，相信開幕後能嘉惠台中市民及全台民眾。這座游泳池原先因地震停用，是荒草一片，經過拆除重建和規劃，如今變成一館五池，有室外池、室內池、兒童池和滑水道等各種運動和遊樂設施，希望成為全台中、甚至全台灣最受歡迎的游泳環境。

盧秀燕特別感謝普將運動董事長曾正宗領導的團隊，不僅大力投資，更在疫情和原物料上漲情況下，排除萬難參與此BOT案。她也感謝運動局長李昱叡領導的團隊，除了負責該建設，更整合了中市府各局處法令和處理相關行政規程，協助此案完成。

曾正宗表示，感謝盧秀燕市長的大力支持與鼓勵才能成功，二信游泳池是「台灣第一座」成功BOT且「投資金額最高」的游泳館。台中是國人票選第一的宜居城市，且近年運動風氣盛行，重視運動人才養成，盧秀燕帶領運動局也積極推展運動建設，是成功吸引企業參與投資的重要因素。

李昱叡表示，二信游泳池原於民國81年由台中市第二信用合作社為慶祝創社80週年而捐建，因921大地震後於102年停用，並於104年採以促參模式推動改建。經歷了10年的努力，終於在112年得以完工啟用。他也特別感謝曾正宗董事長於擔任中華民國游泳協會理事長時，在台中積極推動游泳舉辦賽事和活動，讓台中選手培養出最堅強的實力，在國內外都取得亮眼的成績，為國家、為台中爭光。