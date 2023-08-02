反菸生力軍CO（一氧化碳）檢測儀操作，讓學員知道CO檢測儀就像酒測器般，可測出呼氣中一氧化碳濃度，藉以辨別有無抽菸。（澎湖衛生局提供／許逸民澎湖傳真）

反菸生力軍試吹CO（一氧化碳）檢測儀操作。（澎湖衛生局提供／許逸民澎湖傳真）

菸害防治從小紮根！澎湖縣政府衛生局為讓下一代遠離菸害，並懂得拒絶菸品，昨啟動保健列車夏令營活動，首站「拒菸小尖兵」並由陳光復縣長與與30位國中小學員齊聚一堂，透過歡樂活動，與反菸生力軍CO（一氧化碳）檢測儀操作，除讓學員瞭解菸害外，也知道CO檢測儀就像酒測器般，可測出呼氣中一氧化碳濃度，藉以辨別有無抽菸。

澎縣衛生局局長陳淑娟提醒，近年來接觸菸品年齡層有逐漸下降的趨勢，為了讓下一代遠離菸害，並懂得拒絶菸品，即早教育是必要的，所以透過拒菸小尖兵影響家人及朋友，營造無菸健康好環境。

拒菸小尖兵是在衛生局人員帶領下，實地行走於各商店間認識了不同的禁菸標誌，再前往部立澎湖醫院由戒菸衛教師介紹戒菸門診及無菸醫院的環境。同時以多元且互動的分組團康活動，如菸害防制好運轉、電子煙森林迷霧電腦互動遊戲、煙害糾察隊卡牌配對等活動內容加深印象，來了解吸菸、二手菸及電子煙的危害，進而懂得拒絕菸害，向菸說不。

澎縣衛生局指出，校園是法定禁菸場所，因此透過CO檢測能讓校方和學生警戒，避免染上菸癮。而香菸含尼古丁、一氧化碳及焦油等成分，吸菸後，體內一氧化碳（CO）含量會暴增，因此操作方式如酒測器的CO檢測儀，只要用力吹一口，儀器會顯示呼氣中的一氧化碳濃度，青少年檢測數值零到三表示未吸菸，四到六為輕度吸菸，七到廿顯示有抽菸，廿以上為重度吸菸者，所以檢測CO是認定是否抽菸的簡便方法。

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