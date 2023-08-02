女星陳妍希在電影《那些年，我們一起追的女孩》中飾演女主角沈佳宜後，清純可人模樣一度讓她成為萬千少男的女神，但隨後到大陸拍古裝電視劇《神鵰俠侶》，卻遭批評是「最腫小龍女」，笑說臉蛋像「小籠包」。近年陳妍希熱愛運動，體態變化相當大，日前上傳出遊照被發現已是瓜子臉，和舊照對比下被網友大讚「至少瘦了10公斤」。

陳妍希和陳曉結婚後，工作重心也都放在大陸，一直以來她被影迷冠上「國民女神」、「氣質女神」，卻也遭到酸民放大檢視，認為她嬰兒肥的童顏是「小籠包臉」，因此連演出古裝劇《神鵰俠侶》時，有了「最腫小龍女」稱號。也因為這樣陳妍希更注重身材管理，臉蛋或體態有一點變化都會引起討論。

網友拿陳妍希舊照與近況對比，發現她至少瘦了10公斤。（圖／摘自陳妍希IG、摘自陳妍希微博）

近期陳妍希帶著兒子「小星星」到瑞士過暑假，從她分享與兒子享受親子時光的溫馨合照，和體驗高空飛行傘的刺激美照，都能發現她越來越瘦，以往被認為是「小籠包」的臉也變瓜子臉，一點也不像是40歲的樣子，滿滿少女感。

不少網友注意到陳妍希近況，還有人特地與她舊照比較，目測現在的她至少瘦了10公斤，看得出近年身材管理很有效果，「越活越美，太不科學了吧」、「陳妍希沒了嬰兒肥，實實在在的女神啊」、「看著女神越來越瘦，我也更有動力了」、「陳妍希一直都很美，嬰兒肥和瓜子臉我都愛」。