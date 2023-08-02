國民黨立委王鴻薇指控前屏東縣長、賴清德競選總幹事潘孟安的高雄師範大學成人教育研究所論文涉嫌抄襲。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯表示，潘孟安大學肄業、高中退學後改念高職，若學位因抄襲被撤銷，「賴清德就是找高職生幫他操盤總統大選，厲害吧」。

徐巧芯今(2日)在網路節目《誰來早餐》表示，潘孟安抄襲事件，最受網友討論的焦點其實是潘的學歷，潘孟安大學、高中都沒有畢業，「義守大學肄業、新化高中被退學」，之後再去念了高職。假設潘孟安補件沒有完成，兩個學位都因為抄襲被撤銷，「賴清德就是找高職生幫他操盤總統大選，厲害吧」，真的是很注重高職的朋友。

徐巧芯解釋，潘孟安被撤銷碩士學位後，因為大學肄業、高中被退學，最高就只剩高職；大家也很想知道，到底怎麼唸高中念到被退學，為甚麼念大學念到肄業？她也直言，賴清德找來操盤全國大選的人，學經歷不是用洗的、就是被退學的，算是很特殊的現象。

據107年屏東縣長選舉公報，潘孟安的學歷僅寫「國立高雄師範大學成人教育研究所碩士」、「國立台灣大學國家發展研究所碩士」；維基百科則寫，潘孟安學歷為國立新化高中、義守大學(肄業)、中山大學公共事務管理所(肄業)、中興大學學分班(結業)，以及高師大、台大國發所碩士和至今未拿到的高師大博士學位。

高師大1日回應，潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，決議予以書面告誡處分，並請潘孟安收到審定報告書之日起兩個月內完成所有瑕疵更正。