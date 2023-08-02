詠業今天下午舉行法說會，詠業第2季合併營收為3.61億元，季增17%，營業毛利為1.27億元，季增16%，稅後盈餘為5195萬元，季增25%，單季每股盈餘為1.11元。

詠業表示，第2季合併營收較第1季成長17%，但仍較去年同期減少7%，主要因為客戶調節庫存水位及景氣復甦動能不足，客戶訂單目前以急單及短單較多，造成營收及獲利受到影響。

詠業上半年合併營收6.7億元，年減19%，營業毛利2.38億元，年減30%，稅後淨利為9358萬元，年減38%，每股盈餘為2元。

詠業科技在無線通訊產品領域上，將客戶推廣及技術開發的重心置於高精準定位天線、電腦周邊應用領域以及與工研院合作開發之低軌道衛星地面接收站與5G毫米波通訊的天線模組等新產品及新應用，天線產品在高精準定位天線車廠應用已有初步成效，晶片天線新應用已與客戶展開合作，預計下半年營業額有機會進一步擴大。

在壓電超音波產品方面，將著重於新產品如智慧水中浮標、液位傳感器及流量計的開發與應用，應用於空氣及水中之產品也已進入數家客戶進行測試。

展望第3季，詠業表示，雖然整體市場前景仍然保守，客戶庫存水位逐步降低，且景氣可望逐步提升，預估第3季營收可較第2季成長。