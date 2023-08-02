每位街友背後都有不同故事，有人無家可歸，但有人是有家卻不想回。《角落的聲音》日前在台北艋舺夜市遇到一位外表年齡20出頭、化名小魚兒的男街友，不過，他受訪告訴記者，「其實自己已有35歲了，露宿街頭一年多了。」對於流浪原因，小魚兒也全說了。

獨/街友年輕化！35歲男流浪原因曝 窮到「只吃饅頭配水」

記者從旁觀察，小魚兒目前身高約150多公分、身形相當纖瘦，服裝有些髒汙，手拿大包小包家當，及剛領取的白饅頭。他向記者透露，「平時在做清潔人員，中午吃饅頭配開水，等等就要去上班了。」

小魚兒身上帶大包小包家當。（游定剛拍攝）

記者進一步詢問，「怎麼沒有吃便當?只吃饅頭會吃不飽吧?」小魚兒坦言，「身上目前錢不夠，有吃饅頭就不會餓了。」記者問，「我買一個便當給你吃好不好?」他相當客氣婉拒，「不用了！謝謝。」

北車周圍每天晚上睡滿不少街友。（游定剛拍攝）

據了解，小魚兒是台北人，時常出沒在北車和萬華一帶，至於流浪原因?小魚兒無奈地說，「家庭因素關係，在外找工作不順利，街頭流浪一年多了，自己也曾向警方表示，『已經成年了，想要在外獨自過生活。』」而母親也曾對他烙狠話切割，小魚兒氣憤說，「我看破這個家，反正不好就對了」。

有工作收入會想找個租屋處嗎?小魚兒透露，「我有欠債不能租房子，若租房子又要抵押，現在就先工作存錢、先繳電話費，自己也不會想再跟家人連絡了」。