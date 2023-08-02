UNIQLO AIRism圓領T恤，期間限定290元。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

父親節除了送3C、刮鬍刀等實用商品外，或許也可以考慮為爸爸們添新裝。UNIQLO嚴選多款男裝單品，即起至10日推出「父親節U質選品」優惠活動，最低價只要149元起，無論爸爸是在職場上打拚、休閒玩樂或熱愛運動，都能找到相關單品，8日前至UNIQLO不限消費金額再送精美卡片，且採購完還可於店內加購束口袋或禮品袋，貼心提供免費禮品包裝服務。

UNIQLO為每位在職場努力打拚的爸爸應援，推多款襯衫與正裝期間限定優惠，人氣商品「男裝DRY抗皺舒適襯衫」具有吸汗快乾、保養簡便不需熨燙的超強機能。「男裝SMART 九分褲」採用縱向橫向都能2WAY彈性伸展的機能材質，俐落修身窄管版型與腰鬆緊款式設計，無論是搭配襯衫展現洗鍊或是搭配T恤的休閒風格，都能輕鬆駕馭。

日常穿搭則可選「男裝工裝多口袋短褲」，標榜彈性佳的材質及寬鬆版型，穿起來舒適好動，多口袋設計方便收納出外小物，造福不愛背包出門的廣大男性；「男裝木代爾棉質印花開領襯衫」採用棉質及嫘縈混紡材質製成，柔滑膚觸以及適度垂墜感，單穿或層次外搭都合適，多款夏日風情的印花設計，休閒儀式感十足。

高機能運動服可選「DRY網眼POLO衫」，以網眼布料製成自帶乾爽，超強快乾功能最適合台灣多雨潮濕天氣，多種色系可供挑選；「男裝可攜式防曬抗UV連帽外套（3D剪裁）」防潑水加工適應多變氣候，可攜式設計最適合簡單外出或機車族。另外「男裝AIRism V領T恤」、「男裝AIRism圓領T恤」採用AIRism智慧調節科技打造的，柔滑膚觸、搭配吸汗快乾機維持全日乾爽，最適合當作內搭使用，可減少汗漬和暴露的尷尬情境。

8日前至UNIQLO實體店舖不限消費金額附贈父親節卡片乙張，還可於店內加購束口袋與禮品包裝服務。