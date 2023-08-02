日本關西電力公司今天已讓重啟運轉的高濱核電廠1號機開始發電及送電，這是日本境內除已決定廢爐外的最古老核電機組，預計8月28日開始商業運轉。

日本產經新聞報導，高濱核電廠1號機從商轉開始至今已48年，這是首相岸田文雄政府2022年提出最大限度利用核電廠後，首座重新運轉的核電機組。另外，商轉至今47年的高濱核電廠2號機，也預定在今年9月中旬重啟運轉。

時事通信社及每日放送（MBS）報導，高濱核電廠位於福井縣高濱町，1號機裝置容量為82.6萬瓩，是除已決定廢爐外日本全境最古老核電機組，2011年1月因定期檢查停機，之後又因為同年3月發生福島第一核電廠核子事故，約12年處於長期停機狀態。

高濱核電廠1號機在2016年通過基於新規範標準的審查，獲准延長原則40年的服役期間，因此在今年7月28日重啟核子反應爐恢復運轉，隔天達到連續核分裂反應的「臨界」狀態，並在今天連接發電機與送電系統，預計8月28日開始商業運轉。