陳天仁（左起）17主播青蓮、賴銘偉、曾甜大雨天氣錄《來去廣澤宮》。（17LIVE提供）

17直播人氣宮廟節目《來去廣澤宮》，透過直播互動讓各地網友在家就能線上秒到桃園大溪鳳山寺廣澤宮求籤解惑，昨晚（1日）最新一集碰巧是農曆六月十五，搖滾宮主賴銘偉詳盡介紹初一、十五怎麼拜拜，「象迷娘」陳天仁和「廟會女神」曾甜首次在節目中搭檔，兩人近來煩惱及想祈求的都跟家人及自身的健康相關。陳天仁說自己以前不懂拜拜，聽朋友說土地公像里長一樣會就近守護，讓她很有親切感，從高中開始會拜土地公，每當陳天仁有需要祈求大事件時，她都會發願承諾用吃素來交換條件，很神奇的是從小到大她這樣跟土地公所求心願隔天就會有好消息。

她說，高三考大學時她許願能上某國立大學的美術系，考上就吃素三個月，隔天搭火車去阿嬤家路上就接到學校傳來合格通知；她生完小孩去拜土地公祈求好想拍戲，承諾願吃素100天，隔天就接到經紀人電話有部新戲角色導演指定邀約她演出；前陣子她爸爸狀況不好，陳天仁拜土地公許願吃素一年祈求爸爸能早點出院，隔天爸爸病況好轉超多，一次次令她感到很神奇，覺得自己跟土地公蠻有緣份，一直受到眷顧。

陳天仁主要祈求家人的健康，賴銘偉解籤鼓勵陳天仁忠於自己的選擇，遇到問題就面對解決，陳天仁也求到了一支不錯的事業籤，顯示人緣正在上漲，下半年是好的轉折，一切都在醞釀中，預告再兩季明年將有好機會、好作品。現場工作人員起鬨考陳天仁和曾甜用台語念自己的籤詩，曾甜自己都意外被誇讚唸得有模有樣，陳天仁說自己台語完全不行依然唸得很努力，觀眾紛紛留言覺得很可愛，賴銘偉笑說，說不定你們以後台語劇裡碰到合演，陳天仁和曾甜立刻開始即興用台語對話演起來，陳天仁講台語趣味感十足引來現場及線上觀眾笑聲。

曾甜5月初發現確診罕見的自體免疫疾病「重症肌無力」，來到廣澤宮她說近期沒有特別所求，但八月份要打鏢靶藥物治療自己的重症肌無力疾病，希望打完可以讓身體狀況更穩定然後繼續減類固醇劑量。曾甜說抽到的籤詩被說很好，賴銘偉解籤才說第一句「你乾媽跟你說上半年辛苦了」她就快哭出來，承認真的因為生病及各種狀況感到很辛苦，籤中說她多方面都將離開烏雲罩頂的狀態、問題陸續得到解決，將走向開闊運勢大吉，機會來了就要爭取把握，暗示可能有戲劇相關機會，曾甜開心承諾以後再怎麼忙還是會來上《來去廣澤宮》。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！