受晶片短缺影響，日本交通IC卡Suica（俗稱西瓜卡）及PASMO從今天起擴大暫停販售記名卡片。至於針對外國旅客發售的Welcome Suica，僅在成田及羽田機場販售，每人限購一張。

日本朝日新聞、交通工具新聞（trafficnews）報導，Suica及PASMO的不記名卡片，已從今年6月8日起暫停販售。JR東日本公司等7月31日進一步宣布，因為製造IC卡片的晶片短缺，從8月2日起暫停販售必須提供姓名等個人資訊的記名式Suica及PASMO。

JR東日本表示，目前計畫2024年春天恢復卡片販售，但無法確定具體時間。

至於定期票、專供短期訪日外國客使用的Welcome Suica、PASMO PASSPORT等，仍將繼續販售。

不過，Welcome Suica從今天開始只能在成田機場及羽田機場購買，且一人限購一張；PASMO PASSPORT除了可在成田機場及羽田機場購買，也可以在首都圈主要車站內買到。

今年5月剛開始提供Suica服務的青森縣、岩手縣與秋田縣不受影響，將繼續販售Suica。

JR東日本與PASMO協議會表示，希望旅客可以考慮專供智慧型手機使用的Mobile Suica及Mobile Pasmo。