路透社引述華爾街日報（The Wall Street Journal）

報導，這些交易讓中國成為幣安（Binance）迄今最大的市場，占全球交易量20%，其中未計大型交易商的交易。報導中未敘明這些交易的月份。不過，加密貨幣交易自2021年起在中國屬於非法行為。

幣安雖從中國起家，但在北京當局2017年打壓加密貨幣產業後，便退出中國。幣安未立即回應路透社針對華爾街日報報導尋求評論的請求。

幣安發言人告訴華爾街日報：「幣安網站在中國遭封鎖，在中國的用戶無法使用。」

幣安也遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）和美國證券管理委員會（SEC）盯上。

CFTC指控幣安是非法的交易所、法規遵循計畫不實；SEC則對幣安和執行長趙長鵬提出指控，稱幣安浮報交易量，挪用客戶資產，未限制美國客戶使用平台，並在市場監控方面誤導投資人。

路透社曾報導，美國司法部已針對幣安可能涉及洗錢和違反制裁行為，展開調查。