卡努颱風侵襲日本沖繩縣，那霸機場持續關閉。

營運日本沖繩縣那霸機場的公司今天宣布，預計明天上午6時重新開放因颱風卡努侵襲關閉的國內線及國際線航廈，但機場櫃台服務時間與航班時刻，仍會依各航空公司有所不同。

日本琉球新報報導，那霸機場日前受今年第6號颱風卡努逼近影響，昨天跟今天關閉航廈，明天將是睽違3天重新開放航廈。

各家航空公司報到櫃檯受理時間及航班時刻都有所差異，營運那霸機場的公司建議旅客直接到各航空公司官網或社群網站確認最新狀況。