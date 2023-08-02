唐獎第五屆生技醫藥獎得主卡塔林．卡里科博士2日與北一女、建中、師大附中、成功高中等四校高中生齊聚對談。她鼓勵有志成為科學家青年學子，要對從事的事保持熱情，相信自己，學習與壓力共處，學習成長，並期盼更多下一代學子投入科學家的行列。

雖是首次來台，但早與台灣結下不解之緣，過去一起從事mRNA研究工作好夥伴Alice Kuo（Chiu-Mei Lin）正是北一女中畢業生，卡里科博士還分享一張郭女士年少時身著北一女綠色制服的照片，展現兩人的好交情，卡里科博士說，自己今天身著綠色T恤現身演講，正是這位好朋友提供的主意。

卡里科2日與青年對談主題為「mRNA療法－我的生命之旅」。她分享過去數十年的歲月，多次遭遇降職的命運，儘管沒人在乎，但對自己的mRNA研究非常有熱情，當別人不看到mRNA的前景，她也深信所進行的研究無比重要，經歷的無數挫折反而使她更有韌性，知道如何為自己戰鬥。

她以跌宕起伏的人生閱歷，勉勵未來可能成為科學家的在座莘莘學子，成功不一定如表面看到的樣子，不同的人對成功也有不同的定義，因此熱愛所做的事，保持開心快樂；學習與壓力共處，將負面的壓力轉換成正面的壓力，並且相信自己，不要跟別人比較，別浪費時間在你不能改變的事情上；跳脫舒適圈，讓自己持續學習成長，探索未知；對親友師長給予的支持表達感激，直到最近她回到匈牙利，都會與老師們相聚。

對於卡里科從匈牙利、美國到德國，從學術研究到創業成立公司不同一般學者的研究旅程讓同學十分好奇，如何兼顧工作與家庭以及接下來要做哪方面的研究，學生也相當感興趣，提問踴躍。

卡里科說，即便這兩年活在鎂光燈下，仍持續在學習新知，了解最新研究。她說每個人要知道自己喜歡什麼，儘管教育推廣也很重要，但她最樂此不疲的還是在實驗室做研究。她也提到現在很多人想當網紅，不想當科學家，但世界上仍有許多重大課題有待解決，她期勉高中生以成為科學家為職志。

唐獎第五屆生技醫藥獎得主授予成功開發新型冠狀病毒（SARS-COV-2）mRNA疫苗的三位關鍵科學家：卡塔林·卡里科（Katalin Kariko'）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）和彼得·庫利斯（Pieter Cullis），以表彰其發現關鍵的疫苗學觀念和方法，進而成功開發對抗新冠肺炎（COVID-19）之mRNA疫苗。他們不僅拯救數百萬人的性命，也促使具備更個人化、更具療效的mRNA-LNP技術，進入新的世代。