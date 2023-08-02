有些人個性好，而且很重義氣，朋友自然就比較多，若是發生問題，還會有貴人相助。《搜狐網》近日分享3個人緣最好的星座，他們樂於助人且性格樂觀，無論走到哪都很受歡迎，擁有極好的名聲。

▎獅子座

獅子座非常講義氣，總是把朋友照顧得很好，無論工作還是生活中，給人可靠的感覺，而且責任感很重，做事絕不半途而廢，認為既然做了就要有頭有尾，道德觀念特別強，不喜歡給人添麻煩，更不會處處依賴別人，看到朋友需要幫助還會主動伸出援手，付出不求回報，不只能獲得好名聲，身邊的朋友也非常多。

▎處女座

處女座個性比較溫柔，總是喜歡觀察身邊有氣質的人，希望自己的言行舉止得體，所以名聲通常也很好，朋友自然就多，在工作上特別有幹勁，不管處於什麼環境，都會積極的達到目標，做出好成績，當他們有了一番成就，也不會只顧著自己，若是有能力就幫助別人，因此累積不少貴人，如果遇到問題，都會有人來相助。

▎牡羊座

牡羊座性格陽光，做事大剌剌很耿直，容易獲得別人好感，與他們相處時，會被開朗個性所感染，心情也會跟著好起來，工作上幹勁十足，只是沒有什麼野心，對於他們而言，只要能與家人開心過生活就好了，平時待人很善良，只要有能力就幫助別人，希望更多人完成夢想，他們或許並非最有成就，卻是許多人生命中的貴人。