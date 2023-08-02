簡嫚書、孫可芳、賴雅妍今（2）日出席時創影業「W劇場」最新戲劇《沒有你依然燦爛》記者會，該劇由金鐘導演許富翔執導，劇中3人素昧平生卻都因同一場車禍痛失摯愛，人生開始有了交集。孫可芳和賴雅妍都是第一次和許富翔合作，孫可芳透露第一次和許富翔談完後，他竟一臉擔憂地說：「怎麼辦？妳怎麼這麼怪？」讓她一度擔心被換角。

孫可芳出席記者會。（時創影業提供）

孫可芳在劇中面臨喪女之痛。（時創影業提供）

原來許富翔是透過劉冠廷認識孫可芳，以為她會和劇中角色一樣文靜，孫可芳笑說：「他有點嚇到，想說冠廷已經很活潑，女友應該會比較文靜，沒想到他覺得我很怪，但也覺得我有彈性。」2人頻率也頗為契合，拍攝起來相當順暢，拍攝期間導演有計劃賣車，孫可芳還差點跟導演買車。

簡嫚書今出席記者會。（時創影業提供）

簡嫚書在劇中先是喪父喪母，新婚沒幾個小時後又失去老公，遭遇痛苦後說話也變得無所顧忌、不留情面，鬧出不少笑話。現實生活中，她的髮型師老公就是說話直接的人，有時看她演的戲會直接問她：「妳這邊是在演什麼啊？」讓簡嫚書一肚子氣，「因為他是我生命中重要的人，所以說這種話殺傷力就更大，像被雷擊。」

賴雅妍今出席記者會。（時創影業提供）

賴雅妍劇中飾演過氣女星。（時創影業提供）

賴雅妍在劇中飾演過氣女星，遭逢母喪後開始獨自生活，卻連電話費也不會繳。這次是她時隔2年才回到螢光幕，她表示自己其實一直在演喜愛的音樂劇並沒有消失，這部戲劇也是一年前拍的，只是後製需要時間，還大喊：「我真的沒有過氣喔！」