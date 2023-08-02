EMU3000型12節車廂座位數共538個，替換後每列次可增加153個座位數。（蕭嘉蕙攝）

新車報到！台鐵採購EMU3000型城際列車陸續交車，將替換5列次南迴線及北迴線普悠瑪列車，每列可新增153個座位數，預計9月1日投入營運，而先前遭人詬病的座椅不適等問題，立委劉櫂豪表示持續督促台鐵局改善。

台鐵新購50列EMU3000型城際列車，近期已完成3個編組交車驗車程序，預計9月1日起投入營運，取代南迴線及北迴線共5列次普悠瑪列車。普悠瑪號座位數385個，EMU3000型12節車廂座位數共538個，替換後每列次可增加153個座位數。

立法委員劉櫂豪說明，台鐵新投入營運的EMU3000型列車將替換5列次原本普悠瑪列車，分別是逢週日行駛的310車次（11：55台東-14：20新左營）、443車次（15：12新左營-17：51台東-22：25台北），以及逢週六行駛的302車次（05：32台東-07：55新左營）、305車次（08：32新左營-11：00台東），及逢週五行駛的484車次（15：57彰化-18：51台北-23：15台東）。

劉櫂豪指出，多數民眾對於新車設施、空間滿意，少數反應座椅傾斜角度不足、缺乏放水杯的置物架、洗手間的水龍頭出水量不夠等問題，將持續督促改善。