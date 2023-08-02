新北市長、國民黨總統參選人侯友宜7月31日展開3天訪日「友誼之旅」，除參拜東京媽祖廟、拜會眾議院議員外，也與旅日資深女星翁倩玉等人會面，還透過電話與確診中的旅日球星王貞治交流。但在1日上午接受日媒專訪時，有眼尖網友發現，侯友宜竟提到「台灣是主權獨立的國家」，憂心這會被視為台獨，甚至動搖藍營選民。粉專「興趣使然的路人」指出，幸好侯友宜隨後就強調了「反對台獨、反對一國兩制」的立場。

興趣使然的路人今(2日)在臉書發文提到，有網友發現侯在日本接受媒體專訪時，說「台灣是主權獨立的國家」，他覺得這樣問題很嚴重，可能會被視為台獨。而自己覺得，侯只要說：「台灣是中華民國的簡稱，我一緊張就講錯了，真的很抱歉！」應該就會被現在的國民黨原諒了。大家怎麼看？此外，也不能排除是記者筆誤或是翻譯過程中出錯。並在留言區補充表示，之後也有繼續講他反對台獨。

根據《中時新聞網》報導，日本媒體NHK、朝日新聞1日上午分別進行侯友宜專訪，侯友宜表示，現階段國際情勢緊張，台海安全引起世界關注，他當選總統會做到「堅持民主自由制度」，強化國防軍備能力、降低兩岸衝突，兩岸務實對話交流，讓台灣在不受政治力干擾下，經濟發展能夠蓬勃起飛。侯友宜也指出，台灣是主權獨立的國家，但國際處境非常特殊，他會做到「有意義的國際參與」，也就是實質、持續、及時、全面的參加，包括以觀察員身分參加世界衛生大會，參與國際民航組織、國際刑警組織，這都是他未來努力的目標。

另外九二共識部分，侯友宜重申，他接受合乎中華民國憲法的九二共識，他反對一國兩制、反對台獨，他堅守自由民主，兩岸之間要求同存異，相同的繼續往前走，不一樣的先擺兩邊，「我們互不承認主權、互不否認治權」，台灣的未來由2300萬人決定。

5月底曾有相關議題攻防，侯友宜批評民進黨總統參選人賴清德沒在正式場合說過「中華民國」4字，賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應說，賴清德在擔任行政院長任內，第一次在立法院的質詢就公開、明確地說過：「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國，兩岸之間並不隸屬。」