一段影片顯示，烏克蘭軍方的Mi-24「雌鹿」(Hind)武裝直升機，已完成改裝，可以發射美國製造的海蛇70(Hydra 70)空射火箭彈。美國在今年提供烏克蘭上千枚海蛇70，雖然可以加裝在越野車上，由地面發射，但是空射才能最大發揮海蛇70的射程威力。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，由於烏克蘭原先Mi-24直升機早已損失殆盡，因此這一次改裝的Mi-24，是捷克所捐贈的。影片顯示，這架直升機的短翼掛上19 管的M261火箭吊艙，這是海蛇火箭的專用發射器，同樣是北約標準武器系統，通常裝在AH-64阿帕契、AH-1W眼鏡蛇直升機上。

由BAE公司改裝的導引型海蛇70火箭APKWS II，前方加裝尋標器，操縱中間的舵翼，形成超簡化版雷射導引飛彈。(圖/BAE)

除了掛架需要與M262發射器完成整合以外，目前尚不清楚雌鹿直升機是否還需要額外的改裝，不過看起來似乎不算複雜，或許不久之後，也會看到M262與火箭火箭安裝到烏克蘭的其他前蘇聯直升機上，包括Mi-8/Mi-17通用運輸直升機，也具有加裝武器的能力。

Ukrainian airman loading American Hydra 70 unguided rockets into a rocket pod of the Czech-delivered Mil Mi-24V helicopter. pic.twitter.com/KxZm4zLqtw — Status-6 (@Archer83Able) August 1, 2023

海蛇70火箭口徑70公釐，全長1公尺，採取模組式設計，後段是標準化的70公釐火箭發動機組成，前半段可以安裝各種彈頭，包括高爆彈、穿甲彈、散播式飛鏢殺傷彈等。最新的改進是雷射尋標器與可動彈翼，這種改進稱為「先進準確殺傷武器系統II」(APKWS II) ，使得海蛇火箭搖一變成為低成本的精準飛彈。烏克蘭也收到了APKWS II 彈藥，先前的照片是安裝在越野車上，由BAE公司研發的4聯裝發射器攜帶。

不過，烏克蘭雌鹿直升機所加裝的海蛇火箭，看起來是典型的非導引型高爆式火箭彈。目前不清楚烏克蘭軍隊收到哪些彈頭。五角大樓的官方數據僅表示，截至今年 7月7日，已提供烏克蘭超過7,000枚海蛇70火箭。