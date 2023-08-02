賽揚獎巨投韋藍德（Justin Verlander）繞了大半圈又重回太空人懷抱，他今年客場作戰回到休士頓時就表達很想念太空人，畢竟這裡有他兩度奪冠、兩座美聯賽揚獎的美好回憶。不過韋藍德加盟似乎還未重大影響太空人的看好度，美國BetMGM的世界大賽賠率，太空人只從「1賠8」略升至「1賠7」。畢竟他們美西的對手遊騎兵也有明顯補強。
大都會的悲劇從今年開季前的棒球經典賽就開始了，重金續約的終結者迪亞茲（Edwin Díaz）在經典賽與波多黎各慶功時受傷，球季提前報銷。王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）表現大跌，自責分率爆到4.01，薛神自從2011年以來，季末的自責分率都不曾看見「4字頭」。
薛爾瑟放棄不可交易條款，跳船前往遊騎兵之後，韋藍德也自願被賣回太空人。大聯盟官網報導，韋藍德還剩餘5800萬美元薪資（合約持續到明年球季結束），大都會另掏腰包補貼3500萬美元給太空人。如果韋藍德明年投滿140局，還可在2025年自動續約3500萬美元，屆時大都會要再貼錢1750萬美元。
韋藍德與薛爾瑟過去是老虎隊的隊友，暌違多年在大都會重聚的時間只是很短，兩人又分別前往美西的兩大強隊遊騎兵與太空人互相對抗。美媒報導遊騎兵買下薛爾瑟與蒙哥馬利（Jordan Montgomery）更讓太空人產生必須跟進補強的壓力。
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