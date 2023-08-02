前鎮漁港是隸屬中央行政院農業部主管的第一類漁港，委託高雄市政府代管，是全台灣停泊漁船噸級最大、漁獲產值將近300億元的遠洋漁港，從57年啟用迄今已超過50年個年頭，碼頭設施老舊、水深無法滿足大型漁船需求，卸魚作業與批發市場重疊，周邊廢水排入港池等問題，顯然已經跟不上時代的進步。為使前鎮漁港符合未來發展需要，並依行政院前院長蘇貞昌於108年10月視察該港指示，前鎮漁港應有全盤更新計畫，故由行政院農業部前身-農業委員會啟動專案建設，並報經行政院核定投入81億元經費，對前鎮漁港全方位升級，打造國際級遠洋漁港及現代化魚市場、導入新建的下水道系統，並提供外籍船員舒適的休憩處所等，以凸顯前鎮漁港對台灣經濟發展的貢獻與國際競爭力。

前鎮漁港迄今已超過50年個年頭，碼頭設施老舊顯然已經跟不上時代的進步。（圖／高雄市海洋局）

高雄市政府海洋局表示，台灣遠洋漁業世界排名前三，前鎮漁港是全台灣最重要的遠洋漁船基地港，年產量約48.9萬噸，年產值將近300億元，年產量產值分別占全國92%及87%。另前鎮漁港周遭水產品冷凍加工廠林立，從漁撈到加工產銷一條龍，成千上萬的漁業從業人以此維生，生產出的水產品除供給全台灣外，並外銷至日、韓、大陸、東南亞、美國、加拿大與歐盟等國家。

多功能船員服務中心完工後，將提供船員舒適的休憩處所。（圖／高雄市海洋局）

此外，港內魚市場卸魚碼頭與加油碼頭必須定期清疏及整建，才能滿足吃水深達-7.5公尺的3,000噸級遠洋漁船停靠作業，先前高市府海洋局為此向漁業署提報3,600萬元經費代辦疏濬工程，此項屬定期性漁港基本設施維護工作與前鎮漁港整體改造計畫的性質截然不同，不能混為一談；況且漁民遠渡重洋，辛苦漁撈作業，為國人提供優質動物性蛋白質，中央、地方一定要攜手合作，不分藍綠全面性來推動建設。我們要做的，是要讓前鎮漁港成為世界一流的漁港，要將世界一流的遠洋船隊根留台灣，繼續支持台灣下一個50年的漁業發展。

前鎮漁港改造後，將搖身變成國際級遠洋漁港及現代化魚市場。（圖／前鎮漁港改造後模擬圖-漁業署）

海洋局指出，感謝中央支持高雄市前鎮漁港建設，大改造後的前鎮漁港將升級成為兼具漁業生產、消費及觀光休閒之國際級現代化漁港，並讓台灣外銷水產品品質超前國際潮流，同時繼續保持在國際漁業發展的優勢與競爭力。