新市府上任後重新評估，全台首創大月台加小月台方式，讓機捷和綠線有獨立月台和獨立路線。過去是設站在老街溪另一側，旅客轉乘要走120公尺的地下連通道。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政2日主持市政會議指出，機場捷運A22站通車是一小站卻是一大步，話鋒一轉他提到往下的A23站就是和台鐵共構的中壢火車站，但原設計乘客換車要走很遠，批這樣的設計是工程、技術上的罪人，絕對不能讓這樣事情發生，經捷運局和鐵道局溝通並修正後，旅客就能在同一月台換車，雖然工期稍微延後，但卻能讓旅客長久方便換車。

張善政說，機場捷運A22老街溪站周一啟用，從A21到A22站看起來不到1公里、技術上可能是100公里距離，因兩邊行車控制系統不同而走得辛苦，且切換控制系統不是百分百自動，還得仰賴捷運公司駕駛手動，因此駕駛員訓練也要到位，捷運公司這幾個月非常努力，相當不容易，他也感謝交通局規畫8條新的放射狀交通路線，擴散到中壢各個地方，進一步發揮捷運站功能，大讚雖是一小站卻是一大步，期許市府的相關配套措施完善。

張善政指出，若了解老街溪地理環境，可知A22老街溪站已非常接近鬧區核心地區，往下到A23站就和中壢火車站共構，「這可有得做了！」，未來除讓中壢火車站跟機場捷運銜接，綠線除在G07桃園火車站銜接，也能透過綠捷延伸線經霄裡、龍岡通到中壢火車站，達到機捷、台鐵和綠捷三鐵共構。

張善政提到，綠捷延伸中壢線細部規畫，日前已經交通部審查會議通過，前兩天送出修正計畫，相信很快報到行政院，未來綠線、機場捷運和台鐵很快就能接在一起，不過他也提到還有另一個複雜問題，綠線捷運是無人駕駛，機捷卻是有駕駛的，屆時又會面臨不同系統、不同車廂問題。

「希望乘客換車的時候不要走太遠，要讓綠線捷運跟機場捷運停在同一個月台，這也是技術上很大的突破！」張善政說，最原始設計旅客要辛苦走很長距離，直批：「誰設計出這樣的系統，誰就是工程、技術上的罪人！」強調絕對不能讓這種事情發生，感謝捷運局提供好的建議，提出後鐵道局沒有想到的作法並讓他們接受，雖然會影響工期，但長痛不如短痛，要旅客長長久久方便換車。

張善政說，雖然施工期稍微延後，A23站估計要2030年才能完工通車，但以後乘客就能在同個月台下車、換車，非常方便，希望能夠如期進行，雖然是一小站但卻是更大一步，期許桃園的捷運一步步推動往前走，一天比一天更完整。

捷運局長劉慶豐指出，綠捷延伸中壢線和中壢火車站接軌，過去方案包括在GE05中壢體育園區站轉乘，或是設站在老街溪另一側，旅客轉乘要走120公尺的地下連通道，抑或是和中壢火車站共用月台，卻有不同系統、不同路線相撞的風險。

劉慶豐說，新市府上任後重新評估，全台首創大月台加小月台方式，讓機捷和綠線有獨立月台和獨立路線，排除互撞可能，且只要前後走20公尺就能轉乘，優化下的最佳方案獲得交通部認可，微幅修正後報交通部審查通過就能送行政院核定，預估僅會延遲1年通車。