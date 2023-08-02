為落實幸福育兒政策，減輕年輕爸媽負擔，北市動產質借處今年推出「新生兒祝福金」，動質處長張雅惠表示，即日起至10月31日止受理申請，給予未滿1歲的新生兒3000元祝福金，歡迎符合資格的客戶踴躍申請。

財政局長游適銘表示，該處自2008年起開辦祝福金，已有超過數千人受惠，更有客戶子女由國中時期即以優異成績持續獲領學業成績優良祝福金，目前已順利完成大學學業，今年新增「新生兒祝福金」，期待新生兒平安長大。

張雅惠說明，針對未滿1歲的新生兒祝福金雖只有3000元，但客戶若為台北市民，在優惠質借利率0.62％下，相當於民眾質借8萬元6個月免利息，對需要緊急資金週轉的家庭而言，是相當有感的。

動質處表示，服務以低利紓困、照顧弱勢為目標，除質借利率為全國當舖業最低外，更提供學業成績優良祝福金、學業成績進步祝福金、職訓結訓祝福金、求職成功祝福金及康復祝福金等多項祝福金，以實際行動表達對客戶的關懷。