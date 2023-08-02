仲量聯行指出，這個定制的生成人工智能（AI）模型由仲量聯行的技術部門JLL Technologies（JLLT）開發。這個技術將被仲量聯行全球逾10.3萬名員工使用，以全新的方式為客戶提供商用不動產洞察及服務。仲量聯行豐富的內部數據將有外部CRE來源補充，我們也計劃在今年底至明年開始為客戶提供客製解決方案。

仲量聯行首席技術官Yao Morin表示:「我們開發JLL GPT，讓仲量聯行遍布全球的不動產專家們能夠為客戶提供更快、更智能的見解。員工能在符合仲量聯行強大的隱私和安全標準下使用JLL GPT，這是最新的一項創舉，展現仲量聯行如何通過技術支持公司最寶貴的資產-員工-為客戶，提供無與倫比的產品和服務。

仲量聯行表示，JLL GPT不僅僅是個簡單的聊天機器人，體現仲量聯行的數據至上理念，為行業的數字化轉型提供基石。充分了解AI的性能取決於其數據來源的質量，仲量聯行多年來一直在投資並精心組織CRE數據，通過乾淨、品質保證和嚴格管理的數據，仲量聯行現在邁向生成式AI時代，以提升我們的客戶利益。

仲量聯行表示，在JLL GPT中，也設想多種應用，例如讓設施管理經理能使用AI將不動產空間利用率和投資組合優化監測介面轉變為動態對話，進而製定更具可行性的決策。此外，顧問專家現在可以透過結合與JLL GPT對話快速收集的質化信息，更及時為客戶提供全面的工作場所規劃建議。

仲量聯行表示，在成功部署AI技術優化建築效率、生成3D租賃視覺化、計算可持續風險和推動投資機會的過程中，仲量聯行已經證明將AI融入其服務的價值。