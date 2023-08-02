全聯攜手佩樺圓夢社會福利基金會，共同為弱勢兒童傳遞關懷之愛，自2013年起，全聯積極推動「愛，從1開始」專案，在旗下所有門市設置零錢捐箱，如今已推行近10年，截至2023年6月底已募集新台幣2億元以上。本季與聯合勸募協會一同支持學障生服務，同時還邀請到久未露面的林志穎，擔任愛心大使，號召大家用零錢支持學障生的就學與相關服務。

林志穎表示，大家可能都聽過學習障礙，但很難具體了解他們遇到的學習困境，這次透過影片模擬學障孩子的視角，才明白原來閱讀文字這麼困難，因此更需要大家的同理支持，林志穎也呼籲大家用手中的零錢或福利點數，一起幫助學障孩子，獲得穩定學習提升多元能力。

據教育部特殊教育通報網資料顯示，全台有近3萬1000名國中小學的孩子有學習障礙，占所有身心障礙人數4成，學習障礙是台灣特殊教育學生這10多年來成長最多的障礙類別。聯合勸募鄭信真理事長感謝全聯佩樺再次相挺支持，透過全台門市化身溝通據點，讓更多人理解學習障礙孩子的困境。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台全聯不僅逾千家的門市皆有設置「愛心零錢箱」，且PX Pay點數捐款也十分便利，無論是捐零錢或福利點數，都能用小額捐款的善舉，關心弱勢兒少服務。