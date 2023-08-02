新竹縣竹北市義民中學去年底發生未發年終獎金給教師爭端，10餘名教師自行修改聘約遭校方解聘，部分教師2日在台北召開記者會，校長陳衍財發表澄清聲明外，強調3日將在校內勤學樓教研室，邀請教師進行協商，期能達成共識，圓滿解決糾紛。

陳衍財指出，該校教師學術研究費95折、代理教師學術研究費8折，係2007年3月22日經第15屆董事會第四次會議修正教職員工敘薪辦法後實施至今，並於新進教師應聘契約書明載，經教師確認而簽署同意的教師薪資待遇。

陳衍財表示，該校教師服務規約就學術研究費均無規定，經國教署建議且為避免爭議，特明文訂入112學年度教師服務規約第十四條，其餘條文皆與111學年度教師服務規約相同，校方並未片面降低教師薪資待遇，亦無違反教師法相關規定。

陳衍財表示，部分教師刪改校方112學年度教師服務規約，除上述教師學術研究費95折、代理教師學術研究費8折部分外，同時對非經同意不得兼任校外職務、不得未經簽請同意逕行參加甄試轉任他校等規約內容，自行做出刪除或修改，顯已有礙校方師資穩定及學生受教權，校方實難接受。3日將在校內勤學樓教研室，邀請教師進行協商，期圓滿解決糾紛。