美國軍事媒體報導，台灣正試圖透過擴大2項國防計劃，並聚焦無人機蜂群（Drone Swarm）技術，加快發展和生產軍用無人機和對應措施。分別是著重於進攻用的「無人機國家隊」和防禦與反制用的「無人機防禦國家隊」。廠商透露，台灣最快能夠在今年底開始部署「軟殺」（Soft-Kill）反制措施，推測為傳輸訊號干擾、干擾GNSS（全球衛星定位系統）以及無線電蓋台等技術。

2021年1月22日，總統蔡英文訪視中科院資料照。（路透社)

據軍事媒體《防務新聞》（Defense News）在過去1年內，台灣的防空識別區遭到解放軍無人機侵入。自解放軍去年9月開始在該區域內飛行無人機以來，解放軍可能在未來2年內更頻繁地進行這些無人機飛行任務，並伴隨著有人駕駛的飛機。

⚡️ A moving Ukrainian T-72M1 tank detonates instantly after being hit by a Krasnopol laser-guided shell in Zaporozhye pic.twitter.com/RQ67Ox6UU8 — What the media hides. (@narrative_hole) July 31, 2023

面對這一持續威脅，台灣的國防官員指出他們國家的無人機能力尚未充分發展。台北方面試圖通過建立2個國家級無人機計劃來填補這一差距，分別專注於攻、防。

台灣製造的「無人機國家隊」專注於建立和生產多種軍用無人機，迄今已有9家民間企業參與該計劃。另外則是「無人機防禦國家隊」台灣創未來科技股份有限公司「Tron Future」執行長王毓駒告訴《防務新聞》則專注於對抗無人機系統，而他們是唯一的承包商。

🇺🇦💔Ouch....getting cooked in that iron casket is horrible.



Footage of the destruction of the T-64BV tank of the Armed Forces of Ukraine with the use of an FPV drone by fighters of the Russian Federation. pic.twitter.com/xwoDNVGPZw — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) July 25, 2023

在今年2月份於阿拉伯聯合大公國舉行的IDEX武器展上，創未來科技表示由於需求增加，該公司的目標是在2023年生產100套反無人機雷達。目前尚不清楚該公司是否達成了這個目標。

該公司高層表示，另外3家私營公司獲得了資格成為Tron Future的分包商，為其提供反無人機設備進行系統集成，並且該製造商還向「無人機防禦國家隊」提供雷達、干擾器和感測器以進行自主組裝。

據路透社報導，台灣最終希望在2024年6月之前，匯集大約3200架不同型號的軍用無人機。對於這一目標的可行性，王毓駒拒絕置評，但表示該計畫預計至少持續5年，無人機的規格定期根據最新的試驗結果進行評估和升級。

王毓駒表示：「台灣正準備在未來2年內擁有全球範圍最全面的無人機防禦能力，涵蓋所有主要軍事和民用基礎設施。這是一場技術競賽，因此要求不斷提升。」

王玉久補充說，任何對抗措施都必須要能夠癱瘓無人機群，並使用複雜的感測器、人工智慧和分散控制系統。

「對無人機蜂群的軟殺（Soft-Kill）反制措施將於今年晚些時候在台灣開始部署，而自主群集的硬殺（Hard-Kill）反制措施目前正在研發中。」