基隆市警方在鐵路街一帶破獲3處所，查獲15名女生非法從事性交易。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市警察局1日晚間，由督察科、保安隊及第一分局共同出動，在俗稱「鐵路街」的龍安街一帶，在3處所查獲了4名本國籍、11名越南籍的女子非法從事性交易，並帶回2名皮條客及7名嫖客，警方訊後，分別依涉違《社會秩序維護法》、《刑法》妨害風化罪等，移送基隆地檢署偵辦。

基警衝進鐵路街破獲「3淫窟」，15名台、越妙齡女遭逮。

警方透露，市警局督察科日前接獲線報，指鐵路街一帶有女子非法從事性交易，警方組成專案小組，進行相關蒐證，經警方確認相關線報屬實，檢警便向地院聲請搜索票獲准，1日晚間在鐵路街3處所查獲了非法性交易。

警方當場查獲了4名本國籍、11名越南籍的女子正在等待接客，也當場查獲2名皮條客及7名嫖客。現場並同時查扣包括手機、潤滑液、保險套、監視器等相關物證。

警方詢後，將媒介色情之皮條客依涉犯《刑法》妨害風化罪，移送基隆地檢署偵辦，十餘名女子及嫖客則依涉犯《社會秩序維護法》裁罰外，越南籍的女子另外也《入出國及移民法》移請移民署專勤隊處理。

基警衝進鐵路街破獲「3淫窟」，15名台、越妙齡女遭逮，警方說明。

基隆市警察局第一分局表示，警方會持續針對轄內特定行業及高風險治安處所，加強臨檢查察，對於不法情事絕不寬貸，以維市民安居生活。