台東長濱鄉位處邊陲，鄉內無大型醫療機構，赴外就醫時間、交通成本高，導致長者多延後就醫。（蕭嘉蕙）

長濱鄉是台東縣老年人口比例最高的鄉鎮，加上位處邊陲，就醫時間、交通成本高，導致長者多延後就醫，為此，台東縣衛生局爭取花東基金，增設長濱鄉衛生所腸胃科門診，8月起由門諾醫院提供每周2診次服務。

長濱鄉是台東縣位置最北的鄉鎮，土地面積狹長占全縣4％，鄉內並無大型醫療機構，民眾無論至花蓮或是至鄰近的成功鎮就醫，往返路程時間需動輒1-2小時以上。

台東縣長饒慶鈴表示，長濱鄉65歲以上老年人口比例高，衛生局爭取與醫學中心或區域醫院等級醫療院所合作，設立腸胃科門診，減少民眾舟車勞頓之苦，提升就醫便利性。

長濱鄉衛生所去年4月遷建至民眾生活街區，同年9月衛生所內開設骨科門診，今年8月起與門諾醫院合作，每周提供2診次駐點服務，幫助居民預防和治療各種腸胃相關問題，落實健康平權。

台東縣衛生局長孫國平也指出，增設腸胃科門診消弭城鄉醫療差距，同時強化健康促進與預防照護，也呼籲如有腸胃道疾病者，積極尋求專業醫療協助，勿拖延就醫。