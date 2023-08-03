法新社報導，奈及利亞總統暨現任西非經濟共同體主席提努布（Bola Tinubu）昨天表示，尼日政變領袖將有一週時間，讓被總統衛隊推翻的尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）重新復位。

不過，當西非經濟共同體威脅不排除「動用武力」恢復尼日憲法秩序時，令許多人備感震驚。提努布說：「是時候採取行動了。」

奈及利亞總參謀長穆薩（Christopher Musa）接受法廣豪薩語廣播（RFI Hausa）採訪時附和提努布的說法，他警告，一旦接獲命令，他麾下部隊將準備展開干預。

歷經政變後同樣由軍事官員主政的西非國家布吉納法索和馬利共和國警告，要求尼日總統貝佐姆復位的軍事干預，將被視為對他們「宣戰」。

奈及利亞地緣政治研究顧問公司SBM Intelligence安全專家邁克哈利（Confidence MacHarry）表示，解決危機是地區領袖的「生存考驗」。

他說：「如果縱容策劃者的陰謀得逞，其他國家將活在政變的陰影下。」