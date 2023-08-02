男星NONO(陳宣裕)日前遭捲「#Me Too」風波，被網紅「小紅老師」按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，而檢察官訊後認為NONO涉嫌重大，但無羈押必要，諭知NONO交保50萬元。此外，他去年砸下200萬元於西門町投資的髮廊，近期也悄悄掛上出租告牌，歇業內幕曝光。

NONO一案由台北地檢署今(2)日指揮婦幼隊發動搜索約談，NONO下午移送北檢複訊時，穿白色上衣現身，被媒體問「有無性侵？」他則未給出回應。此外，NONO自捲入「#Me Too」風波後，此前在社群上已發文宣布「停止演藝工作」，但除了本職工作外，副業也看似受到影響，其投資的一間複合式髮廊，已掛出出租公告。

NONO去年砸下200萬重金，與好友們在西門町開設複合式髮廊，而當時還自信表示並不擔心不會回本。誰料，近日該間店面被發現已經在窗戶上貼出出租公告，據《TVBS新聞網》報導，該店面房仲表示：「我是後來才替房東接管這個店面，實際情況不清楚，不過這個店面在他（NONO）出事以前就出租了，大概4、5月那時候。」至於髮廊是歇業還是倒閉，NONO的經紀人表示：「不清楚他的副業。」而詳細原因尚且不明。

事實上，面對NONO 今被調查一事，小紅老師先是在社群上以限時動態的方式表示：「哪裡有直播？」透露出關心此事件的態度，而面對他50萬元交保一事，小紅老師也寫下：「無法接受」等字句，並批評他至今「堅決不道歉」、「堅決不承認」，看似有些不滿。

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