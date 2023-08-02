網通大廠明泰（3380）及旗下仲琦及互動公布7月營收，在市場持續調整庫存衝擊下，集團旗下三家公司7月營收全面較上月衰退，其中，明泰較上月大減40.51％、仲琦較上月下滑35.51％，互動更是上月大減51.27％。