明泰7月營收為16.27億元，較上月衰退40.51％，較去年同期下滑40.95％，累計今年前7個月營收則為172.42億元，較去年同期小幅衰退3.77％。

仲琦7月營收為5.09億元，較上月衰退35.51％，也較去年同期大幅衰退45.72％，累計今年前7個月營收為61.25億元，較去年同期小幅衰退4.55％。

仲琦子公司互動（6486）7月營收0.94億元，較上月大幅衰退51.27％、也較去年同期減少12.85％，累計今年前7個月營收為9億元，較去年同期微幅成長1.62％。

桃園捷運攜英特盛科技推進智慧移動 今日展現成果
長聖7月營收再創高 下半年獲利估再跳升
頎邦第二季獲利較上季爆增113.5％ 上半年每股稅後純益2.83元
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