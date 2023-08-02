明泰7月營收為16.27億元，較上月衰退40.51％，較去年同期下滑40.95％，累計今年前7個月營收則為172.42億元，較去年同期小幅衰退3.77％。
仲琦7月營收為5.09億元，較上月衰退35.51％，也較去年同期大幅衰退45.72％，累計今年前7個月營收為61.25億元，較去年同期小幅衰退4.55％。
仲琦子公司互動（6486）7月營收0.94億元，較上月大幅衰退51.27％、也較去年同期減少12.85％，累計今年前7個月營收為9億元，較去年同期微幅成長1.62％。
網通大廠明泰（3380）及旗下仲琦及互動公布7月營收，在市場持續調整庫存衝擊下，集團旗下三家公司7月營收全面較上月衰退，其中，明泰較上月大減40.51％、仲琦較上月下滑35.51％，互動更是上月大減51.27％。
明泰7月營收為16.27億元，較上月衰退40.51％，較去年同期下滑40.95％，累計今年前7個月營收則為172.42億元，較去年同期小幅衰退3.77％。
仲琦7月營收為5.09億元，較上月衰退35.51％，也較去年同期大幅衰退45.72％，累計今年前7個月營收為61.25億元，較去年同期小幅衰退4.55％。
仲琦子公司互動（6486）7月營收0.94億元，較上月大幅衰退51.27％、也較去年同期減少12.85％，累計今年前7個月營收為9億元，較去年同期微幅成長1.62％。
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