台灣金聯公司指出，近日獲得各界洽詢位於雲林北港工業園區（原萬有紙廠）的處置作業進度與未來出售計畫，將於解除建築套繪管制後辦理公開標售。

台灣金聯公司指出，位於雲林北港工業園區（原萬有紙廠）約4.4萬坪乙種工業區土地，經過債務處理及產權整合作業，並且完成清理事業廢棄物及拆除破舊廠房與大煙囪之後，整個園區已經呈現煥然一新的風貌。

雲林北港工業園區地幅遼闊，未來在園區道路劃設之後，預估仍然可以容納50餘家廠商進駐，按照周邊工業區的平均員工人數及面積產值來計算，將會創造高達新台幣約40億元的產業價值，以及提供地方至少1千個工作機會，造福當地無數家庭，有益於繁榮地方經濟，更符合雲林縣政府的期待與希望。

目前台灣金聯公司辦理工業園區整理進度已經到達最後階段，等待雲林縣政府同意解除建築套繪管制之後，最快將於今年第四季辦理對外公開標售作業，以符合產業回流及企業擴廠殷切需求，創造地方甚多商機，相信儘快落實多贏的結果，必然也是雲林縣政府最大的期待。