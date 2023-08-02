南投縣環保局、日月潭管理處舉行「綠遊日月潭、循環減塑」記者會，宣布循環杯加碼優惠活動，盼更多店家響應。（楊靜茹攝）

遊客透過Line帳號登錄，可免費租借乾淨的杯子，用循環杯買飲料享折扣15元，還有機會抽獎。（楊靜茹攝）

遊客用循環杯買飲料享折扣15元，還有機會抽折疊腳踏車、日月潭雲品溫泉酒店餐券等獎品。（楊靜茹攝）

南投縣環保局即日起至9月底推減塑優惠活動，預估可減少5萬個一次性飲料杯，減少550公斤碳排放。（楊靜茹攝）

南投縣日月潭連續4年獲國際「綠色旅遊目的地認證」，去年起日月潭國家風景區管理處導入循環杯借用系統，有20多家旅店加入，南投縣環保局鼓勵遊客做環保，加碼即日起至9月底持循環杯消費，1杯飲料折價15元，還可抽獎，預估可減少5萬個飲料塑膠杯，減少550公斤碳排放。

日月潭雲品溫泉酒店、散步的雲生態民宿、茶茶小王子等逾20家旅店，加入循環杯免費借還行列，還有50多家業者提供友善奉茶，南投縣環保局希望更多店家加入循環杯借用系統，2日舉行「綠遊日月潭、循環減塑」記者會，南投縣議員王秋淑、蔡孟娥等人也到場響應，宣布即日起至9月底遊客持循環杯消費，1杯飲料折價15元，還可抽獎。

日月潭風管處副處長廖錫標說，每年日管處攜手轄內業者淨潭，都會清出許多寶特瓶、塑膠飲料杯、食品包裝袋等，認為要減少潭區垃圾應該從源頭減量，導入循環杯借用系統，目前埔里、魚池、集集、水里四鄉鎮業者加入，向山、伊達邵、水社遊客中心也設有自助歸還站，盼縣府的優惠活動能帶動更多業者響應。

環保局長李易書表示，日月潭暑假遊客量高達75.6萬人次，若人手一杯手搖飲，以一個紙杯產生0.011公斤的碳排放量計，碳排放量高達8300多公斤，因此即日起至9月底遊客持循環杯消費飲料折價15元，還可抽獎，預估可減少5萬個一次性飲料杯，減少550公斤碳排放量，盼循環杯免費借還系統推廣至竹山紫南宮等商圈，甚至擴及全縣，降低溫室效應並減少垃圾量。

南投縣環保局指出，遊客透過Line帳號登錄，免費租借乾淨的杯子，再用循環杯到合作店家買飲品，享折價15元，每租借1次循環杯，享乙次抽獎機會，10月中旬還能抽獎，有機會抽中折疊腳踏車、雲品溫泉酒店餐券及綠點10萬點等大禮，期望透過加碼優惠，吸引民眾到日月潭以低碳永續的方式享受悠閒的旅程。