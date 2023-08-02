好萊塢暑期強片《芭比》（Barbie）上個月上映後，持續在全球各地賣出好成績，累計至31日已吸金超過7.75億美元（約新台幣245億元），目前暫居年度票房第三名。不過並非所有國家都這麼捧場，在南韓，《芭比》至今只賣出約46萬張票，首週末票房僅占整體票房8%，第2週更掉到3.9%，表現相當慘澹。

根據英國《衛報》2日報導，韓國電影振興委員會（Korean Film Council）統計，在南韓上映的好萊塢電影中，目前票房表現最佳是皮克斯動畫《元素方程式》（Elemental），已賣座超過587萬張票；其次是《不可能的任務：致命清算第一章》（ Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），賣出逾365萬張；第三名是《名偵探柯南：黑鐵的魚影》，有超過62萬張票房。《芭比》只排第四名。

電影《芭比》於南韓首爾舉行首映，導演和主角親臨。

女權運動人士沈海仁（Haein Shim）認為，《芭比》的票房低迷，顯示在南韓人心目中，「女權」依然是個禁忌話題，「女性對於觀看這部電影感到猶豫，擔心自己被貼上女權主義者的標籤，這份恐懼在南韓是真實存在的。」

從電影宣傳手法也能看出南韓如何對女權「噤聲」，在南韓版的《芭比》海報上，原有的標語「芭比就是一切」（Barbie is everything）和「他只是肯尼」（He's just Ken）遭到移除，引發議論。電影公司「華納兄弟」不得不搬出一套說法，辯稱在電影的早期宣傳階段，角色的形象和名字才是焦點，並非刻意模糊女性賦權訊息。

南韓版的《芭比》海報上，帶有女權訊息的標語「芭比就是一切」和「他只是肯尼」遭到移除。

影評人尹星恩（Youn Sung-Eun，音譯）表示，南韓人原則上雖認同性別平權，實際上，部分社會依然強烈反對女權，在這個背景下，電影《芭比》就變得沒那麼吸引人了。

根據世界經濟論壇的《2022年全球性別差距報告》（The Global Gender Gap Index 2022），南韓在146個國家中排名第99；在經濟合作暨發展組織（OECD）38個會員國中，南韓的男女薪酬差距最大；《經濟學人》的「玻璃天花板指數」（glass-ceiling index）中，南韓職場的兩性平等狀況名列最後一名。