陳為民劇中太喜歡姚以緹，還替兒子追求她。（三立提供）

孫沁岳與陳為民在三立、華視八點愛情喜劇《鬼之執行長》飾演父子，2人相處方式非常逗趣。聊到私下生活，孫沁岳有記憶以來，和爸爸劉尚謙相處並不多，不太清楚爸爸的個性，但外貌卻和爸爸神似，有次哥哥劉至翰跟他說：「你跟爸一樣都不會長鬍子！我想這就是DNA吧。」

孫沁岳記憶中的小時候其實跟角色有點像，媽媽辛苦上夜班獨自撫養他，每天起床上課時，媽媽都在睡覺，放學回家時媽媽已經去上班，孫沁岳經常獨處，也讓他個性獨立且比一般小朋友早熟。因為獨立的個性，即使感情上受傷，他也選擇一個人承擔，不讓家人擔心，「家人其實也不太過問我的感情，我幸福最重要。」

陳為民透露他和孫沁岳還真像父子，「空檔休息的時候，他會把頭枕在我的腿上睡，就是很入戲啦！然後沁岳也是一個入戲很快背詞很快、融入角色很快的一個好演員，所以好演員對好演員沒有什麼提點，我們反而是互相幫忙。」

劇中陳為民是麵包大師，人稱「廟口周潤發」，現實生活中他對自己的廚藝很有信心，「這不是自誇的，因為我在家即便一個人，我都常常做菜自己吃，最得意的拿手菜是滷肉飯的滷肉。」