第9屆國際足總紐澳女子世界盃7月20日至8月20日在澳洲和紐西蘭舉行，E組的美國隊陣中一名球員不斷在賽場上展現宰制力，這位崔妮蒂羅德曼（Trinity Rodman）的父親正是「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），也正是「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）在公牛隊時期的戰友。體育主播林煒珽提到，崔妮蒂懂得往前看、不被逆境打倒，她想讓大家以後講到自己時，「要把小蟲當成崔妮蒂的爸爸，而非我是小蟲的女兒！」

根據《民視新聞台》報導，美國女足前鋒崔妮蒂羅德曼在美國隊扮演重要角色，過去賽事中她曾多次直闖禁區，送出關鍵傳中球，展現極佳宰制力。據悉，崔妮蒂從4歲就開始接觸足球，也展現過人天賦，10歲時的她加入了青訓俱樂部，並且成功拿下4座全美比賽冠軍。2021年崔妮蒂決定加入美國女子足球聯賽，她在首輪第2順位被華盛頓精神隊（Washington Spirit）選中，成為該聯賽有史以來最年輕的足球員。

崔妮蒂進到聯盟後就拿下年度最佳新人、最佳陣容的殊榮，華盛頓精神隊賞識她在新人年的絕佳表現，提供她1份4年總值高達110萬美元（約3490萬元台幣）的延長合約，一躍而成為當今、也是美國女足史上最高薪的球員！崔妮蒂去年成為美國女足隊訓練營25名球員中唯一受邀的新人，並在22日對戰越南隊時首度登場，期待為美國女足國家隊力爭史無前例的三連霸。

林煒珽近日也在臉書發文提到，今年美國女足隊很不一樣，天后Rapinoe梅根拉皮諾已經38歲了，她的接班人是崔妮蒂羅德曼。這位NWSL的年度最佳新秀，在18歲就入選國家隊，是美國女足史上最年輕的國腳。在去年她以110萬美金和球隊續約，是NWSL歷史上最大的一紙合約。

「等一下，羅德曼這個名字是不是有點耳熟？」林煒珽指出，沒錯，崔妮蒂的爸爸就是知名的小蟲羅德曼。在南加州長大的崔妮蒂成長過程中，小蟲並不常出現，小蟲雖然在崔妮蒂出生前就已經退休，但他的生活一樣浪蕩不羈，讓崔妮蒂幾乎是在單親的情況下長大。

林煒珽強調，但崔妮蒂並不因此怨恨老爸，她反而因此學會如何往前看，不要被逆境不順打倒。「我要讓大家以後講到崔妮蒂時，要把小蟲當成崔妮蒂的爸爸，而非我是小蟲的女兒！」

美國隊目前以1勝2和成績暫時排在E組第2名，以積分5分落後領先者荷蘭的7分積分，接下來的2場分組賽事將攸關美國隊是否能取得晉級資格。