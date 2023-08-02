成都世大運羽球混合團體2日晚間金牌戰，由中華、地主大陸爭金，第1點混雙中華隊葉宏蔚／李佳馨壓力下表現失常，11比21、12比21讓出，中華隊總比分暫時0比1落後。

葉宏蔚／李佳馨7月初在超級300美國羽球公開賽混雙冠軍，對手何濟霆和杜玥的組合雖然沒世界排名，不過何濟霆混雙世界排名曾高居第8，加上地主觀眾大力為大陸隊加油，第2局葉宏蔚／李佳馨曾面臨6比18多達12分落後，最終直落二落敗，第2點男單中華隊男單世界第25林俊易迎戰大陸世界第266王正行，希望可以扳回一城。

世大運從2007年曼谷那屆開始舉辦羽球項目，成都世大運之前中華隊5度參賽獲得7金9銀17銅，2017台北世大運斬獲5面金牌，其中1面是混合團體，上屆2019拿坡里世大運未舉辦羽球項目，中華隊本屆也算是要挑戰連霸。

本屆世大運混團金牌戰排點，中華隊第1點混雙葉宏蔚／李佳馨，第2點男單林俊易，第3點女單許玟琪，第4點男雙李芳至／葉宏蔚，第5點女雙李佳馨／鄧淳薰，大陸隊則是混雙何濟霆／杜玥、男單王正行、女單韓悅、男雙任翔宇／譚強、女雙李汶妹／劉玄炫。