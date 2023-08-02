潛水員下水加固昨日發現疑似滲油點。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

測量船利用「多音束側掃聲納」搜尋中芸漁港水域情形。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）」沉船後，持續處理漂流貨櫃及油汙問題，海事工程公司已提送殘油移除計畫，於今日進行審查，待修正後正式提送港務公司，並於颱風遠離後盡速進行油艙殘油抽除作業。據悉，當時天使輪從大連港出發時，疑似就有進水狀況，雖然後續有將水抽乾，但到了高雄外海時狀況更嚴重，新船長接手後問題也沒解決，甚至也沒有進行通報，導致如此嚴重結果。

天使輪沉沒後，約近600只空貨櫃漂流於高雄、屏東外海，有的沉沒到海中，還有船上油料及船體油艙漏油問題，威脅航行船隻安全。其實天使輪早於7月4日就向港務公司申請到港下錨待命，錨泊於高雄港第二錨區，7月8日曾換過新船長、大副及水手長，直到7月19日曾申請「緊急進港」，但隔日發出求救訊後，船長就宣佈棄船。

據了解，天使輪前一站是大陸大連港載運貨櫃，終點預計將到塔林，疑似從大連出發時，船身就有進水狀況，雖然稱有抽乾才出發，但到高雄外海時狀況越來越棘手，直到新船長上船後發現狀況，嘗試堵漏最終失敗，因此明明進水狀況早已出現，卻直到20日才宣布棄船。港務公司也表示，錨泊期間塔台人員曾多次聯繫狀況，但均回報無異狀，卻最後宣布棄船，就是因為天使輪在錨泊期間，並未將船上真實狀況，進行必要通報告知，才演變如此結果。

截至2日下午5時為止，港務公司利用多音束側掃聲納搜尋，已完成港埔漁港、鳳鼻頭漁港、中芸漁港、高雄港一港口水域及航道之搜尋，均未發現沉沒貨櫃，高雄港二港口水域與航道截至今日下午5時為止，也無發現任何異狀。另航港局於東港水域及航道搜尋中，目前業未接獲交通船及漁船通報有礙航情形。

另外於鳳鼻頭漁港港外1只沉沒海床14米的貨櫃，目前尚無影響航安，因受卡努颱風外圍環流影響，外海風浪已達7級風速且浪高近1米5，暫無法進行吊撈，將於海氣象允許前提下，立即進行貨櫃吊離作業。

海面油汙監控及除汙部分，依據5處固定觀察點、海洋局所轄9處岸際漁港觀測點，及海巡署派遣的5艘艦艇巡視高雄港二港口至東港周遭水域，均無發現油汙情事。至於海域監測部分，除海保署於今日上午以無人機監視沉船附近水域，發現1處零星油花，海保署於接獲通報後，立刻出動麥寮海洋號等船舶完成清除，另外，彌陀漁港至蚵子寮漁港外海、後勁溪至蚵子寮及鳳鼻頭漁港以南，皆無發現油汙情形。

有關沉船油艙堵漏部分，海事工程公司已於今日上午派遣潛水員下水已完成加固昨日發現疑似滲油點，並完成2個通風筒的封堵作業。有關「船體殘油移除」計畫部分，港務公司已於今日邀集相關單位召開會議，審議原則同意，於明日由海事工程公司依審查意見修正後，正式提送港務公司，以利卡努颱風遠離後，海氣象許可下，能儘速進行油艙殘油抽除作業。