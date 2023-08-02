薇娟私服經常出現Jimmy Choo單品，包含品牌經典BON BON 手袋，腳踩帶有閃鑽的Bing穆勒高跟鞋 。（摘自薇娟IG／林欣儀台北傳真）

薇娟私服經常出現Jimmy Choo單品，包含黑色AVENUE手袋還有BING 穆勒高跟鞋 。（摘自薇娟IG／林欣儀台北傳真）

薇娟私服經常出現Jimmy Choo單品，包含銀色AVENUE 手袋。（摘自薇娟IG／林欣儀台北傳真）

因「阿嬤饋咖」〈Queencard〉人氣更上一層樓的韓女團(G)I-DLE，近期傳出Mi-Yeon曹薇娟團員的好消息，近期她被鞋履品牌Jimmy Choo官宣為全球形象代言人，並將在八月底釋出由她演繹的2023秋季宣傳廣告，成為繼團員宋雨琦之後獲得國際精品全球代言人頭銜的成員。

身為團員中的主唱，薇娟的歌唱實力不容小覷，擁有精緻五官、穠纖合度身材的薇娟在外貌上也十分突出，經常會驚艷許多路人，例如過去她於音樂選秀節目《KINGDOM》跨刀為師兄BTOB助陣時的剪影一出，立刻因絕美側影在韓論壇Theqoo掀起熱議。姣好的外型使得她受到時尚界關注，除多次為雜誌拍攝畫報，同時也經常出席各式時尚活動，而他的私服也是不少粉絲的關注焦點。

過去就經常可以在薇娟的私服中看到Jimmy Choo單品的身影，她曾以品牌經典BON BON 手袋，一雙長腿加持帶有閃鑽的Bing穆勒高跟鞋，性感優雅的造型搭配但清雅的妝容，竟有些清純貴氣的氣質，由此也可知她早早就在位品牌代言人做準備。