第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》將陸續邀請明星分享孝順父母的故事，本文由綜藝大哥徐乃麟談及現代人如何表達孝心，並喊話「孩子你知道我心裡在想什麼嗎」？徐乃麟認為，隨著時代演變，年輕人的想法也跟4、5年級生不同，「不管出門、回家都能每天面告父母或打通電話，那就已經是種孝順了。」

當爺寵孫知分寸

63歲的徐乃麟與空姐老婆汪家璉結婚34年，育有2子1女。夫妻倆對3個小孩教育開明，他常跟孩子們講「養兒方知父母恩」，如今大兒子徐新洋將於9月辦婚禮，女兒也已為人母，他告訴女兒帶小孩就知道多辛苦，「你沒有面臨、接觸到，你沒有付出的時候，就不能體會到上一代的父母養你的時候有多辛苦。」

不過，徐乃麟透露孫子剛出生時，女兒、女婿很怕隔代教養，從他們言語、表情就可以感受到，很擔心他跟老婆會縱容溺愛孫子，但是他笑說會跟小孫子保持距離，「讓他們知道不要排斥我們，我們都了解什麼叫分寸。」

愛孫「夢果」從出生就6個人帶他，包括他和太太，女兒女婿，還有24小時保母跟管家，但每個人家境不同，徐乃麟也跟小孩說：「你們要珍惜要懂得愛，懂得父母親付出是為了什麼，只是希望小孩更好而已。」他也希望孩子懂得父母親的偉大，「我們不求回報的」。

努力賺錢為顧家

徐乃麟也「以身作則」用行動，讓小孩去體悟什麼叫「孝順」。他提到父母民國38年身無分文，顛沛流離到台灣，那年代的父母不懂得給小孩什麼觀念，能夠生存下來已經很不簡單，父親被迫當阿兵哥，徐乃麟一年只見父親3次，母親為了生計到處打零工，他從小學4年級陪著她拔花生、清雞糞，還要幫公雞取精配種，心疼嘆氣說：「我媽媽手上全都是公雞的爪印。」

嘉義大林眷村長大的徐乃麟說，眷村小孩很多選擇讀軍校，可以替家裡減輕負擔，但他絕對不當軍人，因為父親時常不在家，收入也很難支柱家庭，所以19歲誤打誤撞北漂工作，進入演藝圈，「所以我爸爸、媽媽也不用跟我講什麼，我從小就知道將來要努力賺錢、照顧家裡，要讓爸爸、媽媽過好日子。」

他覺得小孩能否了解父母親的辛勞，如一樣米養百樣人，每個人的領悟力不同，懂事、早熟的他看著媽媽苦了一輩子，表示從小有異於常人的觀念，身為家中獨子，即使有姊姊、妹妹，但他每天回家書包一放就擦地、洗衣、做家事等，「從小我也不知道為什麼就有這份心，我覺得我比很多人懂得孝順、懂得去讓媽媽知道她的辛苦是有代價的。」