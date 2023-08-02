醫療支出究竟是成本還是投資？中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）今公布「2023台灣健康投資報告」，顯示台灣經常性醫療保健支出（CHE）佔GDP的比例低於其他國家，導致各項健康指標都落後日、韓、新。專家直言，台灣健康投資不足，導致健保點值下降、醫護人員出走、醫院被迫縮減病床等，都不利於醫療品質，呼籲健保總額的成長率不能太低。

根據「2023台灣健康投資報告」，台灣CHE（主要包含醫療服務、藥品消費支出等）GDP佔比僅6.1％，顯低於OECD平均9.6％，藥品支出GDP佔比更只有1.2％。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台灣健康投資不足，導致健康指標落後於日、韓、新。

洪子仁認為，最需要被探討的是，台灣在1999年時，不論是CHE佔GDP的比例、平均餘命等，都領先南韓，但在2000年開始，南韓加大醫療投資的密度，至今已讓CHE佔GDP的比例從4％提高到8％，而台灣則僅從5％升至6％，台灣並不是沒有進步，只是相對南韓的投資少，這樣的差距，也在健康指標上被凸顯出來。

2011～2019年，共8年的時間，台灣癌症標準化死亡率共下降8.2％，南韓下降20.4％；心臟標準化死亡率方面，台灣下降9％，南韓下降16.3％；腦血管疾病標準化死亡率，台灣下降14.9％，南韓下降40.1％；糖尿病標準化死亡率，台灣下降17.2％，南韓則下降49.8％。洪子仁說，南韓下降的幅度是台灣的2倍。

洪子仁表示，健康的投資力度大，就會反映在健康指標的提升。要推動永續健康的台灣，最重要的是帶給台灣人健康永續的未來，政府應該把提升人民健康指標當作執政的第一要務，要有這樣的觀念，政府才會願意拿錢出來投資。台灣健康投資不足，導致健保點值下降、醫護人員出走、急診等候住院時間拉長、醫院被迫縮減病床等，這都不利於民眾的醫療品質，因此健保總額的成長率一定不能太低。即便今年開始每年成長5％，5年後也只能讓CHE佔GDP的比例也只能達到7.3％，仍然落後於南韓。