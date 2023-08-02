民進黨政府補助各縣市5358億元的前瞻預算，被發現光高雄市就拿了1265億元，將近四分之一。其中高雄前鎮漁港申請3千萬，最後拿到81億元預算，也讓外界質疑。前立委、「前鎮居民」郭正亮表示， 81億元相當於漁業署全年漁港整修預算的54%，分配非常不公平，雖不清楚整修的項目，但應該不只漁港，還有周邊漁業加工設施和工程。至於藍營追打前瞻預算對選情的影響，郭也坦言，只能喚起其他縣市居民的相對剝奪感，在選舉上很難持久，畢竟綠營只是鴨霸、沒有違法。

郭正亮今(2日)在中天節目《綠也掀桌》表示，台灣有224個漁港，漁業署每年整修的總預算大概只有150億元，前鎮漁港拿到的81億元，相當於漁業署全年漁港整修預算的54%，只不過這筆81億元是用前瞻預算支出。而前鎮漁港原本只申請3千萬元預算，就是因為本來按漁業署的預算，應該只會分到那些錢。

對於前鎮漁港預算暴增，郭正亮也語出驚人說，「我也贊成」，隨後就笑著解釋，「因為我家在前鎮」，讓主持人李佩瑄相當無言。不過郭也批評，這件事真的很不公平，前閣揆蘇貞昌說「吃魚還不准建漁港」就是渾蛋。

對於前鎮漁港的發展潛力，郭正亮說，很多遠洋漁船是從前鎮漁港出去，不知道81億元具體整修甚麼項目，但顯然很多預算不是用來整修漁港，而是用來處理周邊的東西，像是工程、魚類的加工設施等等。

對於藍營猛打前瞻預算的問題，郭正亮認為，這就是分配不均，像台中只拿到228億元，高雄卻有1265億元，會引起台中市民的相對剝奪感，但這種議題在選舉上要持久比較難，因為不是台中和高雄在選，會被其他議題沖淡，預算分配不均只能說這個政黨「鴨霸」、特別照顧南部人，但並沒有違法，只是因為中央是民進黨執政就多照顧自己執政的縣市。

郭正亮也指出，選舉上能夠持久的議題，應該是有人貪汙等弊案，還有me too事件、緋聞、貪汙，還有治安、暴力這一類有死傷的「慘案」，像高雄氣爆、火災等等，「簡單講就是要有畫面、血淋淋到你記得」，選舉很現實，恨、恐懼的動力會超過愛的動力。