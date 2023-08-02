藍正龍（左）在父親離世後，跟平時因工作疏於照顧的兒子阮柏皓（右）拉近距離。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

夏靖庭（右）跟阮柏皓（中）飾演感情深厚的祖孫，也在阮柏皓牽線之下，讓藍正龍（左背影）有機會以另類的形式跟父親好好告別。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

金鐘視帝夏靖庭、藍正龍及潛力童星阮柏皓在《百味小廚神 中元大餐》飾演祖孫三代，藍正龍平常忙於工作，幾乎都由夏靖庭陪伴照料阮柏皓，觸碰現代社會常見的「隔代教養」議題，而當夏靖庭突然離開人世，他們也開始重新面對彼此關係並好好道別。

藍正龍談到本次飾演的父親角色，他認為目前社會上，蠻多因為經濟、工作或很多狀況，父母會犧牲掉跟小孩相處的時間。阮柏皓飾演的小孫子翰旻為重現阿公的料理，竟差點把廚房燒掉，藍正龍焦頭爛額處理父親後事，同時要處理孩子闖的禍，他卻願意試著理解包容，瞬間父愛爆發。藍正龍直言：「這個爸爸比較少出現在家，對兒子虧欠比較多，所以就算孩子做錯事，我覺得以一個父親的狀況，應該也會覺得自己做的不夠多。」導演王威翔表示，不是每個人一開始就會當父親，每個階段都要經歷挫折才有成長。

《百味小廚神 中元大餐》從孩童角度認識生離死別的議題，導演李權洋分享：「人終究必須成長獨立，然後跟至親分別，這就是整個中元大餐的主題。」拍攝時，夏靖庭跟阮柏皓培養出好默契，戲外同樣在學習當爸的夏靖庭，還肩負重任指導阮柏皓解數學題，很多場戲都陪在阮柏皓身邊讓他更容易進入角色情緒，使戲中祖孫情誼更加深入人心。

《百味小廚神 中元大餐》8月20日起每週日晚上8點在MyVideo及八大戲劇台首播，接著晚上10點於CATCHPLAY＋跟播，首播連更4集。