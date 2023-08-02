台南市登革熱疫情持續延燒，今天又新增29例確診病例，累積病例數達754例。登革熱防治中心擔心交叉感染形成出血性重症，今天除了發送簡訊通知全市2011至2019年曾經感染登革熱的1萬9987人，還將於周五之前郵寄紙本郵件給沒有聯絡電話的3854人，提醒大家加強防蚊措施。

防治中心表示，新增病例中，永康區有10例，東區9例，南區3例，中西區、北區及仁德區各2例，左鎮區1例，年齡介於8歲至71歲；其中，26例由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地的戶內外化學防治作業。

根據疾管署分型鑑定，台南市的病例至今仍以第一型為主，但考量國內已出現第二型病例，加上歷年來台南也曾出現不同型別的病毒，一旦交叉感染易形成出血性登革熱。今天衛生局在市長黃偉哲的指示下，上午11點30分已發送簡訊及郵件，關心曾經感染登革熱的市民，避免重複感染；如有發燒或疑似症狀，請盡速就醫。

防治中心強調，此次疫情確診者，多半都是年長者，加上本身如果又帶有慢性病史，更是登革熱重症的高風險族群。如果出現腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢濕冷、出血（如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等）、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，應該盡快就醫接受治療，未即時治療的死亡率高達20％。

另外，衛生局還持續進行社區孳清，昨天在安南區調查259戶，其中陽性戶3戶，查獲77個積水容器、3個陽性容器，衛教388人次，並開立3張舉發單。為能積極找出潛在病例，全市37區衛生所及近400家登革熱NS1快篩合約院所，也都提供登革熱快篩採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的市民，主動前往接受篩檢。