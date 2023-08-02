1日晚間網路家庭集團位於新北市林口區外部倉庫火災，此倉庫存放商品主要為衛生紙等貨品，貨品金額約占網路家庭集團營收0.6％，並有投保相關財產險，對營運不具重大影響，現已啟動各倉調度應變，消費者訂單不受影響。

網路家庭集團為台灣最大綜合網路服務商，集團業務範疇涵蓋電子商務、金融科技、跨境電商與倉儲物流服務等，旗下PChome 24h購物用戶數累積達1,300萬，提供超過500萬種商品滿足消費者全方位的日常購物需求，積極延伸一站式購物服務情境，並布局金融科技業務，致力打造PChome開放生態系。

電商市場競爭激烈，網路家庭集團積極調整營運體質，以「以用戶為先」為中心思考，持續優化消費者的購物體驗，推出網站與手機APP全新改版介面，在3C數位類商品領先優勢下，加強生活百貨類商品的競爭力，擴展與直營品牌合作、開發豐富商品，隨著新北市林口區A7智慧物流園區啟用，將大幅提升倉儲量、包裹處理量能以及出貨效能，為消費者帶來更完善的物流體驗。

展望未來，3C家電等消費性電子產品買氣有望回溫，今年下半年隨著各大品牌新機種上市，將有效拉抬買氣，預期下半年整體內需消費市場景氣將漸入佳境，可望帶動網路家庭集團電子商務事業營運成長，加上金融科技事業與跨境電商的布局成果效益，穩定為集團挹注獲利，預期營運將逐季增溫向上，後勢成長可期。