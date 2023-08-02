賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel），在Instagram有逾24萬粉絲追蹤，自6月中旬滿18歲後，她在社群的穿搭尺度出現不少亮點，甚至穿上鼻環，非常有個性的分享自己的喜好。今2日她突曬出同框蕭敬騰夫婦照片，並喊一句引起粉絲熱議。

梧桐妹2日更新社群近況，突曬與蕭敬騰夫婦合照，畫面中她穿著白色針織衫內搭墨綠色T，也把之前紅色髮型染回黑色，並穿上鼻環，身後站著蕭敬騰及未婚妻Summer林有慧，2人同樣穿白T配成情侶裝，3人開心合照，梧桐妹並寫下：「乾爹、乾媽，我好愛你！」而粉絲見到照片也誇讚林有慧及梧桐妹「漂亮」，且好奇梧桐妹的鼻環怎麼穿上，引起討論。

自從梧桐妹年紀增長，打扮越趨成熟及性感，之前還曬出身穿比基尼的火辣照，由上往下的拍攝的「男友視角」，將凹凸有致的火辣身材嶄露的一覽無遺。且之前有網友在社群限動問她「是否會走演藝圈」，她回覆並不排斥，而媽媽賈靜雯曾被問及此事，表示目前女兒喜歡自媒體。