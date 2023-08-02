台大雲林分院與國家衛生研究院研究發現高參加4種以上社會活動有助於長者身心健康，左起副院長洪健清、國衛院副研究員吳其炘、院長馬惠明、精神部主任黃偉烈、神經部主任張楷杰。（周麗蘭攝）

高齡者要有多少社會活動才夠健康？臺大雲林分院與與國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心近期合作研究發現，參加社會活動是長者身心健康的重要元素，有4種以上社交活動的長者幸福感較明顯、情緒較穩定，有顯著較佳的心理健康。

台大雲林分院今年成立高齡醫學中心，精神部主任黃偉烈於2019年至2021年期間陸續對500、600名高齡者進行問卷詢問他們參與宗教活動、擔任志工、參與運動團體、與子女互動、文化活動、運動團體、與朋友互動等12種活動幾項，以探討雲林地區長者活動數量與心理健康的關係。

調查發現，有四分之一長者參與活動數量在2種以下，參與活動4種以上者的正向的經驗較豐富，憂鬱、焦慮等負面經驗則顯著較少。黃偉烈表示，社會活動的豐富度是否對長者日後的健康持續具有保護意義，仍待進一步研究。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘指出，社會活動與高齡精神及身體健康有相當密切的關係，過去研究發現，參與較多社會活動的長者，身心較為健康，亦較有機會獲得適當的醫療照護。

吳其炘表示，未來如何協助社會疏離的長者、如何推廣符合台灣民情的社會活動促進身心健康是相當重要的研究議題。

院長馬惠明表示，雲林縣的獨居老人多，該院當前發展重點除了急重難罕症醫療，另一個是高齡長照，該院的針對長者照互推動的阿波羅計畫從指導老人家吃得好、心情好出發，未來將進一步讓老人「動得好」，此研究是台大醫院雲林分院與國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心一系列合作的初步成果，對國內高齡健康議題提供有參考價值的資訊。