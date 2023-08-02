桃園市1名女子因為吸毒沒工作，只能帶著小學女兒住在鄒姓男友家，女兒竟被男友趁母親睡著、不在時性侵3次。女兒因擔心媽媽會不顧後果殺死A男（代稱）而不敢說，事後只對媽媽說「我要保護你」，A男因妨害性自主罪等罪遭桃園地院判18年有期徒刑，可上訴。

桃園地院審理，A男否認對女兒性交，還稱女友跟其女兒都待在一起，他對女兒也沒有任何想法。桃園地院調查，A男跟女子案發時是男女朋友，女子帶著就讀國小的女兒與A男同住。一直到女兒被A男毆打，女子與A男互毆後才搬走。

女兒說，2018年在A男住處被性侵，A男趁著母親熟睡，將自己的褲子脫掉，先用嘴巴舔她尿尿的地方，「再把他尿尿的地方插進我尿尿的地方。」此外A男也會趁著母親睡覺時，偷摸女兒的屁股，甚至叫女兒舔他下體。女兒又說，一共有3次，第1次裝睡，後來母親回家，A男停止動作。有一次她還翻身，要讓A男知道她快醒來。

女兒又說，媽媽那時候吸毒，身上沒有錢，所以跟A男一起住。只有一間套房，自己睡在地板。

此外女兒因為找不到母親，用Line詢問A男，而A男不管女兒還未滿10歲，還稱「想要我下體X妳嗎？」、「我正在跟你媽媽X炮很爽哩」。母親轉述A男說法，他竟稱「肥水不落外人田」、「長大也是要給別人用」。

母親說，後來從社工知道事情，有問過女兒怎麼不說？女兒卻只說「要保護她」。母親說，女兒應該是有看過自己跟A男打架，知道自己失去控制後會不顧一切要A男死，女兒可能因此擔心才不說。

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